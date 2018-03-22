Политика

10:12 22.03.2018

Савченко надеется, что нынешняя власть сможет смениться без применения силы

Савченко надеется, что нынешняя власть сможет смениться без применения силы

 Внефракционный народный депутат Надежда Савченко надеется, что нынешняя власть сможет пойти на диалог или отстраниться без применения к ней силы, и считает путч наиболее гуманным методом смены власти.

"Я надеюсь, что в этот раз власть дойдет до того момента, что поймет возможность и невозможность… и попытается сама или пойти на диалог с народом, или спокойно самоотстраниться, без силового принуждения", - сказала нардеп на заседании регламентного комитета парламента, отвечая на вопрос одного из народных депутатов, принадлежит ли она к тем людям, которые считают, что с помощью военного переворота или физического уничтожения части украинской элиты можно изменить ситуацию в стране в вопросе установления мира, улучшения реформ, смены курса.

Вместе с тем о Н.Савченко пояснила разницу между государственным переворотом, военным переворотом, путчем и революцией, отметив, что во время Майдана произошла силовая смена власти.

"Путч – это наиболее гуманная тактика смены власти. Военные не убивают, они просто берут в осаждение и добиваются от власти принятия решений для народа или самоотстранения", - сказала Н.Савченко.

Она добавила, что революция сопровождается большим количеством крови и часто заканчивается гражданской войной. "Когда происходит государственный переворот - одна верхушка власти меняет другую. Это обычно происходит кознями, интригами, подлостью. И это третий вариант", - сказала она.

"Отношусь ли я к тем людям, которые верят, что можно так менять власть? Это исторические факты - как можно не верить в исторические факты, что так бывает? Я верю в Майдан. Верила и верю", - сказала нардеп.

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