Лондон может согласиться с изменением условий иранского ядерного соглашения ради его сохранения - Джонсон

Великобритания может принять изменения условий в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), принятом в 2015 году, заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

"Сама сделка очень, очень важна и ценна, и мы хотим сохранить ее", - сказал Б.Джонсон, выступая в парламентском комитете по международным делам.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Великобритания соглашаться с изменениями условий соглашения, если США выйдут из него, и возможен ли какой-либо компромисс, Б.Джонсон сказал: "Я действительно думаю, что это нужно сделать".

Он подчеркнул, что сохранение СВПД без США возможно, однако непросто.

"Теперь задача состоит в том, чтобы убедить наших американских друзей в важности сохранения этого договора. Я не могу быть абсолютно уверенным в том, какой вариант по этому договору выберет президент (США Дональд Трамп - ИФ)", - отметил глава британского внешнеполитического ведомства.

СВДП был заключен в июле 2015 года в Вене Ираном и "шестеркой" посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ).