Политика

18:07 21.03.2018

Антикоррупционный комитет рекомендовал Раде поддержать любой из законопроектов об отсрочке подачи е-декларации для активистов-антикоррупционеров

Антикоррупционный комитет рекомендовал Раде поддержать любой из законопроектов об отсрочке подачи е-декларации для активистов-антикоррупционеров

Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал парламентариям поддержать в сессионном зале как законопроект авторства нардепа Сергея Лещенко (фракция "Блок Петра Порошенко"), так и главы фракции БПП Артура Герасимова, которыми предлагается отложить подачу первых е-деклараций представителями антикоррупционных общественных организаций.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение члены комитета поддержали на заседании в среду в Киеве.

С.Лещенко 14 марта зарегистрировал законопроект (№8120), в котором предлагает на год, до 2019, отложить подачу первых е-деклараций представителями общественных организаций, которые участвуют в подготовке кадровых решений, оценки исполнения антикоррупционных программ, осуществляют мониторинг антикоррупционной политики в Украине, занимаются подготовкой предложений по формированию и реализации такой политики в Украине. Кроме того, нардеп предложил отложить также на год подачу е-деклараций для представителей общественных советов при государственных органах.

В свою очередь, глава фракции "Блок Петра Порошенко" А.Герасимов в среду зарегистрировал альтернативный законопроект (№8120-1), которым предлагает до 1-го июля 2018 года отложить подачу первых е-деклараций для общественных активистов-антикоррупционеров.

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