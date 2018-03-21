Политика

16:01 21.03.2018

Профильный комитет Рады рекомендовал авторам постановлений с оценкой выборов президента РФ подготовить единый документ

Профильный комитет Рады рекомендовал авторам постановлений с оценкой выборов президента РФ подготовить единый документ

Комитет Верховной Рады по иностранным делам рекомендует авторам двух проектов постановлений с оценкой выборов президента РФ подготовить единый документ с заявлением.

"Решение комитета - обратиться к инициаторам, соавторам двух проектов постановлений найти компромисс для наработки единого проекта постановления при участии делегированного представителя комитета", - сказала на заседании комитета в среду его глава Анна Гопко.

Члены комитета поддержали такое решение.

В ходе обсуждения народные депутаты высказывали опасения, что ни один из проектов постановления может быть не поддержан из-за позиций сторонников одного или другого проекта постановления.

Как известно, представители фракций "Народный фронт" и "Блок Петра Порошенко" зарегистрировали два проекта постановлений с оценками выборов президента РФ. Первые предлагают признать нелегитимными выборы в РФ, тогда как представители "БПП" предложили не признавать их только в оккупированном в Крыму.

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Интерфакс-Украина
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