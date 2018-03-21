Политика

15:40 21.03.2018

В Украине будет подготовлен порядок регистрации иностранцев и их паспортных документов в погранпунктах

В Украине будет подготовлен порядок регистрации иностранцев и их паспортных документов в погранпунктах

В Украине в двухмесячный срок должен быть подготовлен и утвержден порядок регистрации иностранцев, лиц без гражданства и их паспортных документов в пунктах пропуска через государственную границу Украины, а также порядок ведения реестра иностранцев и их паспортных данных.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, об этом говорится во введенном в действие решении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) "О неотложных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики".

"Кабинету министров Украины… подготовить и утвердить… порядок регистрации иностранцев, лиц без гражданства и их паспортных документов в пунктах пропуска через государственную границу Украины, а также внесения сведений об иностранцах или лицах без гражданства, их паспортных данных в соответствующий реестр", - говорится в решении СНБО.

Согласно этому решению, также должны быть подготовлены и утверждены в указанный срок "порядок информационного взаимодействия субъектов национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, в частности, относительно осуществления верификации и идентификации лица".

Кабинет министров должен утвердить в течение двух недель "порядок заполнения и использования иммиграционной карточки, в частности во время проверки оснований для въезда в Украину, продолжения срока пребывания иностранцев и лиц без гражданства на ее территории".

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко в среду подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО от 1 марта "О неотложных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики".

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