Политика

15:37 21.03.2018

МИД Украины просит Раду не принимать заявление о признании нелегитимными результатов выборов президента РФ

МИД Украины просит Раду не принимать заявление о признании нелегитимными результатов выборов президента РФ

В Министерстве иностранных дел Украины считают наиболее приемлемой реакцией Верховной Рады на выборы президента РФ заявление о непризнании их на территории оккупированного Крыма.

"Министерство иностранных дел поддерживает законопроект (проект постановления – ИФ) №8168, который также продолжает политику непризнания попытки аннексии части территории Украины и не признает легитимность выборов президента Российской Федерации на оккупированной территории, который засвидетельствует, что эти выборы не могут служить ни доказательством, ни обоснованием изменения украинского статуса этих территорий. Соответственно Министерство иностранных дел не поддерживает законопроект №8153", - сказал заместитель директора департамента – начальник политического отдела департамента противодействия угрозам со стороны РФ МИД Украины Марко Шевченко на заседании парламентского комитета по иностранным делам в среду.

Он напомнил, что накануне дня выборов президента РФ парламент в своем заявлении отмечал недопустимость признания выборов в оккупированном Крыму.

М.Шевченко отметил, что проект постановления о непризнании этих выборов исключительно на территории Крыма "находится ближе" к выводам БДИПЧ/ОБСЕ, в которых не идет речь о нелегитимности выборов президента РФ в целом.

"Это Бюро – уважаемая на международной арене институция. Его выводы находятся в основе всех политических решений всех демократических правительств Европы и стран пространства ОБСЕ", - добавил он.

Кроме того, представитель МИД отметил, что практические последствия признания нелегитимными выборов президента РФ негативно скажется на возможностях МИД по защите украинских граждан в России, в частности незаконно осужденных.

Как известно, в Верховной Раде зарегистрированы два проекта постановлений с оценкой выборов президента РФ. Проект постановления №8153 представителей фракции "Народный фронт" предлагает признать нелегитимными эти выборы в целом, а фракция "Блок Петра Порошенко" проектом постановления №8168 предлагает не признавать проведение этих выборов только на территории оккупированного Крыма.

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Интерфакс-Украина
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