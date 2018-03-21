Политика

13:27 21.03.2018

Омбудсмен и глава миссии ООН по правам человека договорились о сотрудничестве

Омбудсмен и глава миссии ООН по правам человека договорились о сотрудничестве

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер договорились о сотрудничестве.

"Фиона Фрейзер поздравила с высоким избранием Людмилу Денисову и выразила надежду на тесное и плодотворное сотрудничество. Первая учредительная встреча состоится уже на будущей неделе", - сообщается на официальном сайте украинского омбудсмена.

По словам Л.Денисовой, презентация миссии станет планом для следующих действий омбудсмена.

В ходе презентации 21-го доклада ООН о ситуации с правами человека в Украине Ф.Фрейзер отметила, что от длительного конфликта на востоке Украины напрямую страдают 4 миллиона человек. Среди наиболее распространенных нарушений прав человека она назвала истязание, жестокое обращение, нарушение стандартов содержания задержанных, разрушения гражданской инфраструктуры, нарушения права на свободу высказывания взглядов и мирных собраний. Также остаются нерешенными вопросы перемещения через линию разграничения, получения пенсионных выплат и регистрации актов гражданского состояния.

Кроме того, Ф.Фрейзер сообщила, что миссия продолжает осуществлять мониторинг ситуации с правами человека в Крыму. "На полуострове мы фиксируем системные проблемы с ограничением основополагающих свобод, в частности с доступом к правосудию, свободой мирных собраний и высказывания взглядов, от чего страдает крымскотатарское население. Нарушается и право на обучение на родном языке - с 2014 года на 97% сократились количество учеников, которые учатся на украинском языке", - отметила она.

Среди позитивных моментов Ф.Фрейзер отметила уменьшение количества жертв среди гражданского населения и освобождение 307 человек, состоявшееся 27 декабря 2017 года.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Депутаты намерены обжаловать в КС назначение Денисовой омбудсменом – Найем

Выборы президента РФ в Крыму станут очередной проверкой мирового сообщества и ООН

Зеркаль в Совбезе ООН: Необходимо наращивать санкции

Рада досрочно прекратила полномочия нардепов Пацкана и Денисовой

Денисова видит одним из ключевых приоритетов на посту омбудсмена работу по освобождению украинских заложников

Денисова уже написала заявление о приостановке членства в "Народном фронте"

Рада назначила омбудсменом Людмилу Денисову

Совбез ООН в четверг обсудит ситуацию в оккупированном Крыму

Украина готова увеличить свое участие в миротворческих миссиях ООН – Порошенко

Порошенко: Мы будем настойчиво добиваться размещения на Донбассе миротворческой мисси ООН на приемлемых для Украины условиях

ПОСЛЕДНЕЕ

Верховная Рада приняла закон о терруарных винах

Рада отклонила законопроект о присоединении к Конвенции об усыновлении детей

В госдепе объяснили протоколом поздравление Трампа Владимира Путина с победой на выборах

Конгрессу США предложен законопроект о противодействии иностранной пропаганде

США следят "делом Скрипаля", не исключают принятия мер

Лидеры стран-членов ЕС обсудят единый ответ на введение США пошлин на сталь и алюминий

Британия активно рассматривает меры в отношении РФ, готова в любой момент их применить - Мэй

ЦИК зарегистрировала нового депутата вместо Денисовой, по Зваричу вопрос решится после предоставления необходимых документов

Нардеп Савченко заявляет, что не планировала незаконных действий с оружием Раде и не имеет связи с РФ

"Наш край" предупреждает об опасности очередей в связи со стартом 1 апреля кампании по подписанию декларации с врачами

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА