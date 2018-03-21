Рада отклонила законопроект о присоединении к Конвенции об усыновлении детей

Народные депутаты на заседании в среду отклонили законопроект №0166 "О присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве в вопросах межгосударственного усыновления", направленный на дополнительную защиту украинских детей, которых усыновляют граждане других государств.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий несколько раз ставил его на голосование и предлагал разные варианты – от принятия законопроекта в первом чтении до возвращения документа инициатору. Однако ни одно из предложений спикера не нашло поддержки у народных депутатов и не собрало 226 голосов парламентариев, необходимых для положительного решения.

"К большому сожалению, мы не приняли положительного решения. Проект закона отклонен", - заявил А.Парубий.

Ранее заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов, представляя законопроект на заседании Рады, рассказал, что "эта Конвенция (о защите детей и сотрудничестве в вопросах межгосударственного усыновления - ИФ) предоставляет дополнительную защиту украинским детям, которые проходят процедуру межгосударственного усыновления.

По его словам, конвенция позволит ввести официальный порядок и контроль над межгосударственным усыновлением. "Это конвенция нужна для того чтобы наши консульства за границей имели возможность получать отчеты и отслеживать дальнейшую судьбу усыновленных детей", - отметил он.

Замминистра также напомнил, что в настоящее время фактически в Украине действует полулегальная система посредничества для усыновления детей, которая никем не контролируется. По его словам, наблюдаются случаи мошенничества со стороны посреднических организаций, которые для того, "чтобы продать больше детей", пытаются или подкупить руководителей детских домов или подделать медицинские справки.

С.Петухов отметил, что украинское законодательство предусматривает национальное усыновление и конвенция подтверждает этот принцип. Он подчеркнул, что межгосударственное усыновление осуществляется, если исчерпаны все возможности национального усыновления.

Замминистра также опроверг обвинения в том, что конвенция дает преимущество иностранцам в вопросе усыновления и позволяет усыновлять детей однополым парам. "Это не так. Конвенция не регулирует эти вопросы... эти вопросы регулирует законодательство страны происхождения. И в Семейном кодексе Украины предусмотрено, что усыновление такого плана невозможно", - проинформировал С.Петухов.

По его словам, в настоящее время в Украине 12 тысяч детей находятся под опекой, воспитываются в приемных семьях или в детских домах семейного типа, а пять тысяч детей до сих пор находятся в детских домах государственной формы собственности. С.Петухов также отметил, что две тысячи детей потенциально могут быть усыновлены иностранными гражданами.

Как отмечается в сопроводительных документах к законопроекту, Конвенция была принята 29 мая 1993 года в Гааге.