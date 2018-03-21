Политика

04:54 21.03.2018

Конгрессу США предложен законопроект о противодействии иностранной пропаганде

Члены палаты представителей конгресса США Сет Мултон и Элайза Стефаник представили законопроект, предусматривающий меры, ограничивающие возможное влияние иностранных СМИ на американское общество.

"Россия и Китай активизировали усилия по оказанию влияния на общественное мнение в нашей стране, распространяют пропагандистские материалы, преследуя собственные политические цели", - говорится в заявлении С.Мултона, размещенном на его сейте.

По мнению конгрессмена, для этого используются СМИ, контролируемые и финансируемые властями стран, которые они представляют.

С.Мултон заявил изданию Foreign Policy: "Россия атаковала нашу демократию в 2016 году, выборы во Франции и Германии в 2017 году, и уже распространяет дезинформацию о наших выборах 2018 года. Мы не можем спокойно наблюдать за тем, как другие издания, схожие с RT, распространяют пропаганду и подрывают нашу демократию".

В качестве одной из мер, предусмотренных законопроектом, является повышение уровня прозрачности и отчетности иностранных СМИ в области источников финансирования и их связях со своими правительствами перед американскими ведомствами и населением США, указывает Foreign Policy.

По оценке издания, требования законопроекта могут коснуться не только российских СМИ, но и китайского университета Конфуция, имеющего отделения в американских вузах, а также британской телерадиокорпорации ВВС и французской телекомпании France 24, финансируемых правительствами этих стран.

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