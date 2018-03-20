Политика

16:18 20.03.2018

Нардеп Савченко заявляет, что не планировала незаконных действий с оружием Раде и не имеет связи с РФ

Нардеп Савченко заявляет, что не планировала незаконных действий с оружием Раде и не имеет связи с РФ

Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко заявляет, что не планировала никаких незаконных действий с оружием и боеприпасами в Верховной Раде Украины , а также отрицает какую-либо свою связь с Российской Федерацией.

"Я в Верховной Раде нахожусь уже два года. Если бы я что-то планировала, я бы уже что-то сделала. Я планировала показать власти то, что может быть. Причем таким, каким но просто быть не может с точки зрения военной операции. Мне было очень важно, чтобы в это поверили, чтобы это доносили", - сказала Н.Савченко на брифинге во вторник в Киеве, отвечая на вопрос, планировала ли она какие-либо незаконные действия с оружием в Верховной Раде.

Также нардеп категорически отвергла какую-либо связь с Россией и ее спецслужбами и подчеркнула, что у правоохранительных органов нет этому доказательств. "У них никакой привязки к Кремлю (нет доказательств связи Н.Савченко со спецслужбами РФ – ИФ), никакой. Я не знакома с Медведчуком (лидером организации "Украинский выбор" Виктором Медведчуком – ИФ), я никогда не принимала никакое финансирование, скажем так с востока (с Российской Федерации – ИФ). У них нет доказательств этому, и никогда не будет, потом что это не правда", - заявила депутат.

Она добавила: "Моей задачей было создание этой абсурдной ситуации для того, чтобы вооруженные силы об этом слышали и чтобы они гудели, что это происходит".

Также нардеп заверила, что не носит никаких запрещенных предметов в парламент.

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