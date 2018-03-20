Политика

16:12 20.03.2018

"Наш край" предупреждает об опасности очередей в связи со стартом 1 апреля кампании по подписанию декларации с врачами

"Наш край" предупреждает об опасности очередей в связи со стартом 1 апреля кампании по подписанию декларации с врачами

Сопредседатель партии "Наш край" Александр Мазурчак считает необходимым увеличить переходной период и провести информационную кампанию в рамках медицинской реформы, чтобы избежать очередей при подписании деклараций с врачами с 1 апреля.

"Украинцев заставляют выбирать врача быстро и вслепую. Людей будут ожидать огромные очереди, чтобы подписать договор. А так как компьютеров в поликлиниках в основном нет, договоры будут подписываться часами. Это создаст огромные очереди и хаос", – цитирует А.Мазурчака пресс-служба партии во вторник.

Кроме того, по его словам, ошибки в реформе создают потенциальные конфликты между пациентами и врачами.

"Отсутствие норм обслуживания пациентов и желание врачей работать в городах, где проживает больше пациентов, – все это может привести к конфликтам между пациентом и врачом", – уверен А.Мазурчак.

Сопредседатель партии "Наш край" предлагает увеличить срок переходного периода и усилить информационную кампанию, в частности, должны быть подготовлены помещения, создана база данных врачей с указанием их опыта и квалификации.

А.Мазурчак считает необходимым провести масштабную компьютеризацию медицинских учреждений на всех уровнях и только после компьютеризации и курсов повышения квалификации врачей должен быть внедрен электронный документооборот.

Он также заявил, что следует ускорить создание Национальной службы здоровья, которая должна распределять бюджет на медицину.

В партии напомнили, что с 1 апреля украинцы должны начать подписывать декларации с семейными врачами.

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Интерфакс-Украина
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