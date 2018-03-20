Политика

15:50 20.03.2018

Президент Литвы не будет поздравлять Путина с победой на выборах, заявляют в Вильнюсе

Президент Литвы не будет поздравлять Путина с победой на выборах, заявляют в Вильнюсе

Президент Литвы Даля Грибаускайте не планирует направлять поздравление с переизбранием Владимиру Путину, победившему на президентских выборах в России.

"Пока Россия не демонстрирует уважения к принципам международного права и пренебрегает правами и интересами других стран, от поздравлений мы воздерживаемся", - сказали во вторник агентству BNS в пресс-службе литовского президента.

Из трех стран Балтии только президент Эстонии Керсти Кайльюланд поздравила В.Путина с победой на выборах и выразила надежду на развитие добрососедских отношений.

Тем временем, в пресс-службе президента Латвии агентству BNS не ответили на вопрос, планирует ли глава республики направлять поздравление российскому лидеру.

В.Путина с победой на выборах поздравили председатель Еврокомиссии, президенты Германии, Франции, Италии, Венгрии, Чехии, Болгарии. Великобритания и Польша от поздравлений воздержались.

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Интерфакс-Украина
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