Венгрия заблокирует проведение комиссии Украина-НАТО, если не будет приостановлен закон об образовании

Венгрия не поддержит проведение встречи министров обороны Евросоюза и Украины, запланированной на апрель, а также заблокирует проведение комиссии Украина-НАТО при участии президента Петра Порошенко в июле, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

"В отношении Украины у Венгрии нет других инструментов, кроме как блокировать международные, европейские и евроатлантические устремления Киева. Соответственно Венгрия не поддерживает проведение встречи министров обороны ЕС-Украина, запланированной на апрель, а также саммит НАТО-Украина, намеченный на это лето", - сказал он в Брюсселе в рамках встречи министров иностранных дел ЕС, сообщает сайт венгерского правительства.

Он отметил, что Венгрия поддержит эти встречи только в том случае, если Киев гарантирует, что украинский закон об образовании не вступит в силу до 2023 года.

"Украина должна гарантировать, что закон, который грубо нарушает права меньшинств, до указанного срока не будет введен ни в какой форме, а в течение этого периода Киев проведет необходимые консультации с венгерской общиной и реализует то, что будет согласовано на этих переговорах", - пояснил глава МИД Венгрии.

Он подчеркнул, что Венгрия и Европейский Союз ожидают от Украины выполнения рекомендаций Венецианской комиссии, консультаций с национальными меньшинствами и запрет на серьезное уменьшение существующих прав. "Поэтому должны начаться переговоры с венгерской национальной общиной и приостановление реализации закона об образовании в Украины", - подчеркнул П.Сиярто.

Кроме того, по его словам Венгрия ожидает от Украины обеспечения юридических гарантий выполнения договоренностей, потому что, несмотря на устные обещания, все регулярно происходит в обратном направлении.

П.Сиярто также напомнил, что Венгрия является одной из трех стран ЕС, включая Польшу и Словакию, которые осуществляют поставки природного газа в Украину после конфликта между российской энергетической компанией "Газпром" и НАК "Нафтогаз" Украины.

Как сообщалось, 28 сентября вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

27 октября Венгрия заблокировала заседание комиссии "Украина - НАТО" в декабре 2017 года. "Венгрия не может поддержать интеграционные стремления Украины, поэтому она наложила вето на созыв саммита "НАТО - Украина" в декабре", - заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Министр напомнил, что после принятия Верховной Радой закона "Об образовании" Венгрия дала обещание, что венгерская дипломатия использует все инструменты, чтобы препятствовать евроинтеграционным стремлениям Украины.

МИД Украины направило закон на экспертизу в Венецианскую комиссию.

8 декабря Министерство образования и науки Украины сообщило, что Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) не поддержала обвинения Венгрии в сужении прав национальных меньшинств в статье о языке обучения в законе Украины "Об образовании". Так, Венецианская комиссия заявила, что вопросы содержания и объема прав относятся исключительно к компетенции Конституционного суда Украины, а ряд вопросов касательно применения языков должен решаться специальными законами.

15 февраля 2018 года Кабинет министров Украины зарегистрировал в парламенте проект закона о внесении изменений в пункт из раздела XII "Заключительные и переходные положения" закона об образовании относительно уточнения некоторых положений (№8046), которым предлагается продлить переходной период имплементации языковой статьи закона "Об образовании" с 2020 до 2023 года.