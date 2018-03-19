Великобритания и ЕС согласовали условия переходного периода по Brexit

Великобритания и Европейский союз достигли соглашения по условиям переходного периода по Brexit, сообщают в понедельник британские СМИ.

Координатор ЕС на переговорах с Великобританией Мишель Барнье заявил, что достигнутые с Великобританией договоренности стали "решительным шагом" к полноценной сделке по выходу Великобритании из состава ЕС.

"Мы достигли соглашения по переходному периоду", - заявил М.Барнье.

Переходный период продлится с 29 марта 2019 года по 31 декабря 2020 года.