Политика

14:41 19.03.2018

Парубий надеется на принятие Радой законопроекта о Высшем антикоррупционном суде в первой или второй декаде апреля

Парубий надеется на принятие Радой законопроекта о Высшем антикоррупционном суде в первой или второй декаде апреля

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассчитывает, что парламент примет законопроект о Высшем антикоррупционном суде до Пасхи (до 8 апреля) или сразу после нее.

"По моему предварительному прогнозу, я надеюсь, мы сможем выйти на принятие закона или непосредственно перед Пасхой, если комитет примет решение, или сразу же на неделе после Пасхи", - сказал А.Парубий на брифинге в понедельник.

Спикер подчеркнул, что однозначно закон будет принят до мая.

"До начала мая – однозначно, но я думаю, что есть шанс это сделать в первой декаде апреля или во второй декаде апреля, когда будет вторая сессионная неделя", - отметил он.

А.Парубий заверил, что затягивать с принятием закона "О высшем антикоррупционном суде" никто не будет.

Согласно календарному плану, пленарные недели Верховной Рады запланированы на 3-6 и 17-20 апреля.

Верховная Рада в феврале приняла в первом чтении президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Запрет находиться в органах власти с оружием будет распространяться и на нардепов

Рада на текущей неделе может признать нелегитимными выборы президента РФ – Парубий

Решение Рады от 8 июня 2017 стало ключевым импульсом для предоставления Украине статуса страны-аспиранта НАТО - Парубий

Украина, Молдова и Грузия намерены создать трехстороннюю межпарламентскую ассамблею - Парубий

Парубий: утверждение сметы Рады на 2018 год впервые за 5 лет – наш успех

Рада и Кабмин совместно работают над подготовкой экономических и евроинтеграционных законопроектов - Парубий

Главы парламентов Украины, Молдовы и Грузии выражают обеспокоенность действиями российских войск в этих странах

Спикер украинского парламента благодарит США за решение предоставить Украине летальное оружие

Парубий с молдавским и грузинским коллегами участвует в конференции в Кишиневе

Парубий заявил о перспективах принятия нового закона о языке

ПОСЛЕДНЕЕ

В ходе президентских выборов в России не хватало прозрачности - ОБСЕ

Тимошенко лидирует в президентском рейтинге

Начало заседания комитета Рады по противодействию коррупции в эту среду предлагают провести в закрытом режиме

МИД передал в ЕС список лиц, причастных к организации выборов президента РФ в Крыму

Раде предлагают законодательно запретить допуск в здания госвласти лицам с оружием и взрывчатыми веществами

Тимошенко: "Истерия" вокруг Савченко нужна для прикрытия антиукраинских действий власти, но "Батькивщина" поддержит лишение ее неприкосновенности

Рада должна принять закон о порядке приобретения членства Украины в НАТО

В Брюсселе прошла встреча группы друзей Украины в ЕС

Ответственность за депутатский мандат Савченко несет лидер "Батькивщины"

"Оппоблок" настаивает на скорейшем принятии изменений в избирательное законодательство, Парубий говорит о "рекордном количестве" поправок

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА