Политика

13:02 19.03.2018

Раде предлагают внести изменения в закон об охране органов госвласти и должностных лиц

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект (№8155) о внесении изменений в закон "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц".

Законопроект зарегистрирован на сайте парламента в понедельник, 19 марта. Текст документа пока отсутствует.

Среди авторов законопроекта - председатель Верховной Рады Андрей Парубий, представитель президента в парламенте Ирина Луценко, лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, руководитель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко" и др.

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Интерфакс-Украина
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