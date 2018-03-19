Раде предлагают внести изменения в закон об охране органов госвласти и должностных лиц

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект (№8155) о внесении изменений в закон "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц".

Законопроект зарегистрирован на сайте парламента в понедельник, 19 марта. Текст документа пока отсутствует.

Среди авторов законопроекта - председатель Верховной Рады Андрей Парубий, представитель президента в парламенте Ирина Луценко, лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, руководитель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко" и др.