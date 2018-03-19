В Брюсселе прошла встреча группы друзей Украины в ЕС

В Брюсселе прошла встреча группы друзей Украины в Европейском Союзе, на которой обсуждались вопросы, в частности, дополнительных санкций в отношении России и противодействие строительству "Северного потока-2", сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Европейский день в Брюсселе начался с Украины - встреча группы друзей Украины в ЕС. Дискутировали по многим вопросам: от солидарности и дополнительных санкций - до противодействия "Северному потоку-2". Замечательно чувствовать, что мы являемся частью этой европейской семьи", - написал министр на своей странице в Твиттер в понедельник.

В свою очередь, пресс-служба МИД Украины в Твиттер приводит слова П.Климкина: "Украина полагается на вашу поддержку в трех ключевых сферах: сохранение и продление санкций до тех пор, пока Россия не уйдет из Украины; полноценная миротворческая миссия ООН на Донбассе; искоренение рака коррупции в Украине".

Кроме того, министр поднял вопрос строительства "Северного потока-2". "Nord Stream-2, если это произойдет, то в руках Кремля будет сосредоточена огромная политическая власть. Я думаю, что многие из нас за этим столом понимают, что эта власть будет бессовестно использована тогда, когда она будет выгодна Кремлю", - цитируют главу МИД в Твиттер-аккаунте министерства.