Политика

12:07 19.03.2018

Ответственность за депутатский мандат Савченко несет лидер "Батькивщины"

Ответственность за депутатский мандат Савченко несет лидер "Батькивщины"

Лидер фракции партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявляет, что ответственность за мандат внефракционного народного депутата Надежды Савченко, ранее члена фракции "Батькивщина" и №1 в избирательном списке партии на последних парламентских выборах в 2014 году, несет непосредственно лидер этой фракции и партии Юлия Тимошенко, сообщается на официальном сайте партии "БПП "Солидарность".

"На прошлой неделе мы все услышали веские обвинения народного депутата Надежды Савченко в подготовке терактов. Напомню, что СБУ изъяла целый арсенал оружия у Владимира Рубана (руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" - ИФ). Они даже не скрывают, что планировали осуществить военный переворот", - заявил А.Герасимов на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов в понедельник.

"Хочу напомнить, что политическую ответственность за мандат Савченко несет "Батькивщина" и непосредственно Юлия Тимошенко", - добавил парламентарий.

По его словам, военный переворот в Украине может иметь катастрофические последствия – "потерю части территории, разрыв с Западом, разруху и смерть, восстановление полной зависимости от Москвы". "Сейчас, так же как и сто лет назад, мы стоим на историческом рубеже: или Украина станет действительно независимой, самостоятельным государством, или снова превратится в бесправную колонию России", - резюмировал А.Герасимов.

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