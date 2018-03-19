Ответственность за депутатский мандат Савченко несет лидер "Батькивщины"

Лидер фракции партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявляет, что ответственность за мандат внефракционного народного депутата Надежды Савченко, ранее члена фракции "Батькивщина" и №1 в избирательном списке партии на последних парламентских выборах в 2014 году, несет непосредственно лидер этой фракции и партии Юлия Тимошенко, сообщается на официальном сайте партии "БПП "Солидарность".

"На прошлой неделе мы все услышали веские обвинения народного депутата Надежды Савченко в подготовке терактов. Напомню, что СБУ изъяла целый арсенал оружия у Владимира Рубана (руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" - ИФ). Они даже не скрывают, что планировали осуществить военный переворот", - заявил А.Герасимов на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов в понедельник.

"Хочу напомнить, что политическую ответственность за мандат Савченко несет "Батькивщина" и непосредственно Юлия Тимошенко", - добавил парламентарий.

По его словам, военный переворот в Украине может иметь катастрофические последствия – "потерю части территории, разрыв с Западом, разруху и смерть, восстановление полной зависимости от Москвы". "Сейчас, так же как и сто лет назад, мы стоим на историческом рубеже: или Украина станет действительно независимой, самостоятельным государством, или снова превратится в бесправную колонию России", - резюмировал А.Герасимов.