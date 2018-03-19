"Оппоблок" настаивает на скорейшем принятии изменений в избирательное законодательство, Парубий говорит о "рекордном количестве" поправок

Фракция "Оппозиционный блок" выступает за скорейшее принятие изменений в избирательное законодательство.

"Я считаю, что нам надо рассмотреть закон о выборах вашего авторства (председателя Верховной Рады Андрея Парубия - ИФ). Куда-то он удивительно исчез. За него парламент проголосовал в первом чтении, и он таинственно исчез. Сегодня уже оказывается, что между первым и вторым чтением прошло почти полгода", - сказал сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп в понедельник.

Ю.Бойко предложил внести законопроект на рассмотрение парламента и "поддержать изменения в избирательный процесс, что даст возможность избежать политической коррупции, которую мы видим во всей стране, особенно на последних местных выборах".

В свою очередь, А.Парубий сообщил, что "Избирательный кодекс находится на рассмотрении комитета с рекордным количеством поправок". "Если не ошибаюсь, 4200 (поправок), и сейчас комитет отрабатывает все поправки", - добавил спикер парламента и высказал надежду, что комитет завершит эту работу быстро.