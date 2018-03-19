Политика

11:34 19.03.2018

Рада на этой неделе рассмотрит вопросы бюджетной, промышленной и экологической политики, а также реформу парламента

Рада на этой неделе рассмотрит вопросы бюджетной, промышленной и экологической политики, а также реформу парламента

Верховная Рада предстоящую неделю посвятит вопросам бюджетной, промышленной, экологической политики, вопросам градостроения, а также реформе парламента, сообщил председатель Рады Андрей Парубий.

"Первым блоком стоит вопрос бюджетной политики", - сказал он на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник.

По словам А.Парубия, во вторник народные депутаты также рассмотрят законопроекты в сфере промышленной политики и предпринимательства, в среду, традиционно, запланировано рассмотрение ратификаций международных договоров.

В четверг Верховная Рада будет рассматривать вопросы в сфере строительства и градостроения, в экологической политике.

Кроме того, спикер надеется, что в четверг удастся рассмотреть законопроекты по реформе парламента.

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