Порошенко призвал международных партнеров усилить санкционное давление на Кремль

Президент Украины Петр Порошенко призывает усилить санкционное давление международного сообщества на РФ в связи с подавлением демократических процессов в самой РФ и политическими убийствами за рубежом.

"Мы призываем международных партнеров усилить санкционное давление на Кремль. И не только за агрессию против Украины, но и за гибридную войну против всего европейского и евроатлантического сообщества, за политические убийства за рубежом, и за подавление демократии в самой России", - говорится в заявлении П.Порошенко в связи с проведением оккупационной администрацией незаконных выборов в Крыму, опубликованном на его официальном сайте в понедельник утром.

"Совместными усилиями, нашим единством и международной солидарностью обеспечим деоккупацию Крыма и восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, уважение к международному праву!", - добавил глава Украинского государства.