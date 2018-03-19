Политика

10:51 19.03.2018

Порошенко призвал международных партнеров усилить санкционное давление на Кремль

Порошенко призвал международных партнеров усилить санкционное давление на Кремль

Президент Украины Петр Порошенко призывает усилить санкционное давление международного сообщества на РФ в связи с подавлением демократических процессов в самой РФ и политическими убийствами за рубежом.

"Мы призываем международных партнеров усилить санкционное давление на Кремль. И не только за агрессию против Украины, но и за гибридную войну против всего европейского и евроатлантического сообщества, за политические убийства за рубежом, и за подавление демократии в самой России", - говорится в заявлении П.Порошенко в связи с проведением оккупационной администрацией незаконных выборов в Крыму, опубликованном на его официальном сайте в понедельник утром.

"Совместными усилиями, нашим единством и международной солидарностью обеспечим деоккупацию Крыма и восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, уважение к международному праву!", - добавил глава Украинского государства.

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