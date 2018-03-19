Политика

10:46 19.03.2018

Легитимность выборов президента РФ ставится под сомнение не только проведением их в Крыму, но и отсутствием реальной политической конкуренции

Легитимность выборов президента РФ ставится под сомнение не только проведением их в Крыму, но и отсутствием реальной политической конкуренции

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что легитимность прошедших 18 марта президентских выборов в РФ является сомнительной не только по причине их проведения на оккупированном полуострове Крым, но и отсутствием реальной политической конкуренции, назвав их проведение фарсом.

"Легитимность президентских выборов в РФ и якобы избранного на них кандидата ставится под сомнение не только незаконным проведением голосования во временно оккупированном Крыму. Это в целом был политический фарс, не имеющий ничего общего с выборами в демократическом понимании этого процесса. Это был выбор без выбора, без реальной политической конкуренции, без свободы слова, без равных возможностей", - говорится в заявлении П.Порошенко, опубликованном на его официальном сайте в понедельник утром.

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