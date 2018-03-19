Порошенко ожидает, что в отчете международной миссии будет указано на незаконность выборов президента РФ в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко признателен международным партнерам, которые отказались проводить наблюдение за незаконными выборами президента РФ в оккупированном Крыму, и ожидает, что в отчете международной миссии будет указано на незаконность этих выборов в Крыму.

"Приветствую решение ОБСЕ и других наших международных партнеров не участвовать в наблюдении за незаконными выборами в оккупированном Крыму. И ожидаю, что в итоговом отчете международной миссии будет четко указано на незаконность проведения российских выборов на территории украинского Крыма", - говорится в заявлении главы Украинского государства, распространенном в понедельник.

П.Порошенко также выразил благодарность международным партнерам Украины "за четкую и бескомпромиссную позицию", озвученную накануне незаконных выборов, о том, что их результаты не будут признаны, и о том, что Крым – неотъемлемая часть Украины.

Кроме того, он благодарен крымчанам, которые не приняли участие "в этом фарсе, несмотря на серьезное давление". "Им угрожали, заставляли, зазывали на так называемые участки подарками. Но их молчаливый протест красноречиво показал: Крым - это Украина!!!" – отметил президент.

"Ни зафиксированная "явка", ни нарисованный "результат" не соответствуют реальной активности жителей полуострова. Обнародованные официальные "данные" являются ни чем иным, как фальсификацией. И говоря известным российским фразеологизмом, это "филькина грамота". Ее Кремль теперь и будет использовать в гибридной информационной войне, которую он ведет не только против Украины, а против всего мира", - уверен П.Порошенко.

Он также констатировал, что украинский Крым "в кандалах российской оккупации превратился в полуостров несвободы и военную базу".