НАТО приступает к окончательному переезду в новое здание в Брюсселе

Штаб-квартира НАТО начала в понедельник окончательный переезд в новое здание на северо-востоке Брюсселя на бульваре Леопольда III, который связывает столицу Бельгии с международным аэропортом Завентем, сообщили бельгийские СМИ.

"В 2017 году мы провели последнюю подготовку переезда в новое здание, которая состоится в 2018 году. Новое здание представляет собой ключевой элемент и сильный символ преобразования, осуществляемого альянсом, чтобы окончательно вступить в XXI век", - говорится в ежегодном отчете генерального секретаря организации Йенса Столтенберга, который он представил журналистам 15 марта.

Новое здание располагается через дорогу напротив старого комплекса штаб-квартиры, в котором НАТО функционирует в Брюсселе с 1967 года.

"Здание, спроектированное с учетом защиты окружающей среды, снабжено ультрасовременным оборудованием и позволит соответствовать развитию потребностей НАТО на долгую перспективу", - сказано в докладе.

В нем также отмечается, что конструкция здания позволит экономить до 30% электроэнергии, а система сбора и накапливания дождевой воды обеспечит 90% потребностей для технических нужд.

В рамках переезда, рассчитанного на 12 недель, будет перемещено около 4 тыс. сотрудников гражданского и военного персонала штаб-квартиры, национальных представительств и агентств НАТО.

Ожидается, что новая штаб-квартира, в которой уже работают несколько сотен человек, будет полностью функциональной к середине июня примерно за месяц до запланированного в нем 11-12 июля саммита НАТО.

При этом отмечается, что деятельность организации не будет прерываться на период переезда.

Церемония официального открытия нового здания состоялась в мае 2017 года в ходе первого саммита организации с участием президента США Дональда Трампа.