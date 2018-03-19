Раде предлагают принять заявление о непризнании Украиной легитимности и результатов выборов президента РФ

В украинском парламенте зарегистрирован проект постановления о заявлении Верховной Рады по поводу непризнания Украиной легитимности выборов президента Российской Федерации, их результатов, правовых последствий и актов нелегитимно избранного на этот пост лица.

Инициаторы соответствующего проекта постановления (№8153), зарегистрированного 19 марта, - руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак и народный депутат Георгий Логвинский (фракция "Народный фронт").

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