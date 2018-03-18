Политика

22:15 18.03.2018

Украинское посольство призвало немецкие власти отреагировать на визит депутата Бундестага в Крым

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Федеральное правительство Германии запретить визиты немецких парламентариев в аннексированный Крым после очередного визита депутата от фракции "Альтернатива для Германии" (AfD) Ульриха Эйме (Ulrich Oehme) на полуостров.

"Очередной немецкий политический авантюрист Ульрих Эйме нелегально пробрался в аннексированный Крым: призываем Федеральное правительство наконец запретить такие вояжи немецких граждан, а руководство фракции AfD в Бундестаге – отмежеваться от преступных действий, которые вредят имиджу партии", – написал он на своей странице в Твиттер в воскресенье.

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Интерфакс-Украина
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