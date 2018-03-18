Азаров просит допросить его в суде по делу Януковича с помощью видео

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров просит допросить его на судебном заседании в деле о государственной измене экс-президента Виктора Януковича с помощью видеоконференции из Москвы, говорится в заявлении Н.Азарова, опубликованном в Фейсбуке адвокатом В.Януковича Виктором Сердюком.

В заявлении Н.Азаров подтвердил свою готовность дать показания в суде и отметил, что по инициативе В.Сердюка был привлечен в процесс в качестве свидетеля защиты.

"Прошу обеспечить проведение моего допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве №1 КП/756/237/18 в порядке международной правовой помощи путем видеоконференции с уполномоченного суда г.Москва", - говорится в заявлении.

Кроме того, он отметил в заявлении, что прибыть непосредственно в Оболонский райсуд г.Киева он не может по причине преследования его на территории Украины по политическим мотивам, "организованное высокими должностными лицами Украины".

Он утверждает, что получает регулярные угрозы и считает, что в Украине существует угроза его жизни.

Также Н.Азаров из соображений безопасности отказался сообщить суду адрес своего фактического места жительства на территории России.