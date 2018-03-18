Политика

21:19 18.03.2018

Азаров просит допросить его в суде по делу Януковича с помощью видео

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров просит допросить его на судебном заседании в деле о государственной измене экс-президента Виктора Януковича с помощью видеоконференции из Москвы, говорится в заявлении Н.Азарова, опубликованном в Фейсбуке адвокатом В.Януковича Виктором Сердюком.

В заявлении Н.Азаров подтвердил свою готовность дать показания в суде и отметил, что по инициативе В.Сердюка был привлечен в процесс в качестве свидетеля защиты.

"Прошу обеспечить проведение моего допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве №1 КП/756/237/18 в порядке международной правовой помощи путем видеоконференции с уполномоченного суда г.Москва", - говорится в заявлении.

Кроме того, он отметил в заявлении, что прибыть непосредственно в Оболонский райсуд г.Киева он не может по причине преследования его на территории Украины по политическим мотивам, "организованное высокими должностными лицами Украины".

Он утверждает, что получает регулярные угрозы и считает, что в Украине существует угроза его жизни.

Также Н.Азаров из соображений безопасности отказался сообщить суду адрес своего фактического места жительства на территории России.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украинское посольство призвало немецкие власти отреагировать на визит депутата Бундестага в Крым

Фриланд: Канада выделит Украине $4,6 млн на Вооруженные силы

Посольство России в Киеве примет все необходимые меры, чтобы 18 марта избирательные участки в российских загранучреждениях в Украине были открыты

Порошенко призвал Эрдогана не признавать выборы президента РФ в Крыму

Венецианская комиссия рекомендует отменить е-декларирование для антикоррупционеров в Украине до 1 апреля

Россия начала конфликт в Украине, а теперь она должна сделать все чтобы его завершить

Савченко готова взять Рубана на поруки

МИД Украины подготовил предложения о выходе из органов СНГ и денонсации договора о дружбе с РФ

Савченко доказывает свое пребывание в Европарламенте посредством опубликованных фотографий

Волкер: если РФ хочет приблизить Украину к себе, ей следует начать с вывода своих войск с Донбасса

ПОСЛЕДНЕЕ

Путин набирает на выборах 73,9% голосов, лидируя с большим отрывом на выборах президента РФ

Голосование на выборах президента РФ завершилось в Москве

Порошенко обсудил с вице-премьером Кувейта региональную безопасность и попросил содействия в получении статуса наблюдателя в ОИС

Порошенко и премьер Кувейта договорились провести заседание межправительственной комиссии в Киеве в течение года

Порошенко обратился к главе Нацассамблеи Кувейта встать на защиту крымских татар

Международные партнеры Украины не признают выборы президента РФ в оккупированном Крыму

Кувейт поддерживает инициативу Украины по миссии миротворцев на Донбассе, - Порошенко

Порошенко договорился с эмиром Кувейта о возможности получения украинцами кувейтских виз в аэропорту

Париж не признает итоги голосования по выборам президента РФ в Крыму

Климкин посетит Брюссель 18-19 марта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА