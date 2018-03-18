Политика

20:13 18.03.2018

Путин набирает на выборах 73,9% голосов, лидируя с большим отрывом на выборах президента РФ

Путин набирает на выборах 73,9% голосов, лидируя с большим отрывом на выборах президента РФ

Согласно экзит-полам, проведенным ВЦИОМ, Владимир Путин одерживает на выборах президента РФ убедительную победу, набирая 73,9% голосов. Второе место занимает Павел Грудинин, на третьем - Владимир Жириновский.

"По результатам экзит-пола ВЦИОМ президентом РФ в первом туре избран В.Путин, набирая 73,9% голосов. Второе место занимает Павел Грудинин с результатом 11,2% голосов, третье - Владимир Жириновский - 6,7%", - отмечается в поступившем в "Интерфакс" в воскресенье сообщении ВЦИОМ.

По тем же данным, Ксения Собчак набирает 2,5%, Григорий Явлинский - 1,6%, Борис Титов - 1,1%, Сергей Бабурин - 1,0%, Максим Сурайкин -0,8%. Недействительных бюллетеней -1,2%.

Опрос ВЦИОМ проводился на 1200 избирательных участках в 68 субъектах РФ. На выходе с избирательного участка интервьюеры ВЦИОМ предлагали пройти анонимный опрос на планшетах (635 участников) либо заполнить опросный лист, имитирующий бюллетень для голосования, и самостоятельно бросить его в специальную закрытую урну (565 участков).

Задавались вопросы о том, за кого респондент проголосовал, о его поле и возрасте.

Экзит-пол ВЦИОМ был проведен по заказу ЭИСИ, всего было опрошено 162 тыс. 601 человек.

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