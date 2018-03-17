Порошенко назвал членство Украины в ЕС вопросом нескольких лет, а не десятилетий

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что членство страны в Европейском Союзе является вопросом нескольких лет, а не десятилетий.

Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом он заявил в интервью немецкой медиагруппе Funke.

"В Германии это может быть непопулярным, но я абсолютно уверен, что Украина будет принята в Европейский Союз. И это будет вопрос нескольких лет, а не десятилетий. Вряд ли какая-либо другая страна проявляет больше интереса по отношению к Европе, чем Украина", - сказал президент.

П.Порошенко отметил, что установил курс на вступление Украины в НАТО, а затем в ЕС и решительно будет продолжать путь реформ. "Все эксперты подтверждают, что за последние три года Украина добилась большего прогресса, чем за предыдущие 25 лет", - сказал он и подчеркнул, что "это касается и борьбы с коррупцией".

"Мы будем отвечать критериям вступления, в том числе по борьбе с коррупцией", - заявил П.Порошенко.

По его словам, в Украине уже создана "совершенно независимая антикоррупционная инфраструктура". При этом президент отметил, что "основа для взяточничества и коррупции ликвидирована", хотя впереди еще много работы.

"Если уязвимым для коррупции ранее был сектор энергетики, то теперь существует комплексная система управления, существует нулевая терпимость к коррупции", - подчеркнул П.Порошенко.

"Спросите у западных инвесторов: они подтвердят, что мы достигли значительного прогресса", - сказал глава государства. Он также отметил, что органы борьбы с коррупцией имеют поддержку и доверие международных деловых партнеров, и выразил уверенность, что вместе с европейскими партнерами Украине удастся еще больше снизить уровень коррупции в стране.