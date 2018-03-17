Порошенко 18-19 марта осуществит визит в Кувейт, а 19-20-го посетит Катар

Президент Украины Петр Порошенко 18-19 марта осуществит государственный визит в Государство Кувейт, а 19-20-го – официальный визит в Государство Катар, сообщает пресс-служба главы государства.

Программа визита в Кувейт предусматривает переговоры П.Порошенко с эмиром этого государства шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом, премьер-министром Кувейта Джабером аль-Мубараком аль-Хамадом ас-Сабахом, председателем Национальной ассамблеи Кувейта Марзуком Али Мухаммадом аль-Ганимом, а также с вице-премьером, министром иностранных дел шейхом Сабахом Халидом аль-Хамадом ас-Сабахом.

Кроме того, президент встретится с руководством ведущих инвестиционных фондов Кувейта.

"В рамках визита планируется обсуждение широкого спектра вопросов украинско-кувейтского сотрудничества в торгово-экономической, военно-технической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Планируется подписание ряда двусторонних документов", - сказано в сообщении пресс-службы.

19–20 марта П.Порошенко посетит с официальным визитом Государство Катар, где предусмотрены его переговоры с эмиром этого государства шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел шейхом Абдуллой бин Насером Аль Тани.

Помимо этого, президент Украины проведет отдельные встречи с исполнительным директором Катарской инвестиционной администрации шейхом Абдуллой бин Мухаммедом Аль Тани и ведущими катарскими бизнесменами.

Предполагается также участие президента в открытии международной агропромышленной выставки "Qatar International Agricultural Exhibition-2018".

В рамках визита планируется обсуждение широкого спектра вопросов украинско-катарского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, сельскохозяйственной и других сферах.

Запланировано подписание ряда двусторонних документов.