Политика

00:26 17.03.2018

Посольство России в Киеве примет все необходимые меры, чтобы 18 марта избирательные участки в российских загранучреждениях в Украине были открыты

Посольство РФ в Украине считает, что планы украинского МВД блокировать 18 марта доступ граждан России к избирательным участкам в дипмиссии в Киеве и генконсульствах в Одессе, Львове и Харькове противоречат базовым нормам международного права, вся ответственность за нарушение прав российских граждан ляжет на украинскую сторону.

"Намерения под надуманными предлогами лишить проживающих в Украине россиян возможности свободного волеизъявления вступают в вопиющее противоречие с базовыми нормами международного права и обязательствами Украины в рамках многосторонних и двусторонних конвенций и соглашений", - говорится в субботу в комментарии на сайте посольства в связи с заявлением МВД Украины относительно проведения выборов президента РФ.

Отмечается, что вся ответственность за нарушение прав российских граждан ляжет на украинскую сторону.

В МИД Украины была направлена соответствующая нота с требованием обеспечить российскому диппредставительству и генконсульствам возможность беспрепятственно выполнять возложенные на них функции по организации и проведению выборов.

"Посольство со своей стороны примет все необходимые меры, чтобы в день голосования избирательные участки в российских загранучреждениях в Украине были открыты", - подчеркивается в комментарии.

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