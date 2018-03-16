Политика

18:52 16.03.2018

Порошенко намерен посетить Германию в начале апреля

Порошенко намерен посетить Германию в начале апреля

 Президент Украины Петр Порошенко планирует осуществить визит в Германию в апреле.

"Сразу после Пасхи (в этом году 8 апреля - ИФ) планирую осуществить визит в Германию", - рассказал глава государства на встрече с личным составом штаба антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей в пятницу, сообщает пресс-служба президента.

П.Порошенко указал, что украинская власть прилагает все возможные усилия для координации действий с партнерами в "нормандском формате".

Он отметил, что координация действий направлена на обеспечение принятия решения Совета безопасности ООН о миротворцах, которые быть в Украине и обеспечить эффективную имплементацию Минских договоренностей.

По словам президента, первоочередными шагами в сфере безопасности должны быть обеспечение устойчивого режима прекращения огня; вывода оккупационных российских войск с Донбасса; беспрепятственный доступ наблюдателей СММ ОБСЕ ко всей оккупированной территории Донбасса, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы.

"Подчеркиваю - достижение договоренности о размещении на территории Донбасса, включая неконтролируемую часть границы между Украиной и Россией, полноценной миротворческой миссии ООН, которые имеют право и разоружать незаконные вооруженные формирования, и обеспечивать порядок на оккупированных территориях", - отметил П.Порошенко, добавив, что эти шаги будут способствовать созданию необходимых предпосылок для продвижения на пути политического урегулирования.

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