Результаты выборов президента РФ в Крыму не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что результаты голосования за президента России, проведенного на территории аннексированного РФ Крыма, не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом и более того, поставят под сомнение легитимность выборов президента РФ в целом.

"МИД Украины решительно осуждает решение российской оккупационной администрации провести 18 марта 2018 года выборы президента РФ на временно оккупированных Россией территориях Автономной Республики Крым и г.Севастополь... Результаты незаконного голосования будут ничтожными с юридической точки зрения, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом. Все причастные к организации и проведению незаконного голосования во временно оккупированном Крыму будут нести ответственность в соответствии с законодательством Украины", - говорится в заявлении на сайте МИД Украины в пятницу.

Украинские дипломаты также подчеркнули, что незаконное голосование на временно оккупированной территории Украины исказит результаты выборов в РФ в целом и, таким образом, поставит под серьезное сомнение их легитимность.

Также в МИД приветствуют решение Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и других международных партнеров не участвовать в наблюдении за незаконным избирательным процессом в оккупированных АР Крым и Севастополь.

"Ожидаем, что в итоговом отчете международной миссии по наблюдению за выборами президента РФ будет четко указано на незаконность проведения российских выборов на территории украинского Крыма", - рассказали в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что надлежащим ответом международного сообщества на новую попытку Москвы подорвать основополагающие принципы современного мироустройства должно быть усиление санкционного давления на государство агрессора, в том числе в виде персональных санкций.