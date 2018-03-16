В профильном комитете Рады ожидают от Кабмина перечня подлежащих денонсации соглашений с РФ, а также соответствующего законопроекта

В комитете Верховной Рады по иностранным делам ожидают от правительства предоставления народным депутатам перечня нормативно-договорной базы между Украиной и Российской Федерацией, подлежащей денонсации, а также внесения в парламент соответствующего законопроекта.

"Я очень хочу, что бы Павел Климкин помимо заявлений еще, во-первых, зарегистрировал какой-то законопроект", - сказала председатель комитета Рады по иностранным делам, внефракционный народный депутат Анна Гопко в эфире телеканала "112.Украина" в пятницу.

Кроме того, по ее словам, комитет ожидает перечень соглашений между Украиной и Россией, которые подлежат денонсации и приостановке.

"Обещанный еще 2 года назад … файл с визией нормативно-договорной базы между Украиной и Российской Федерацией: какие соглашение нужно денонсировать какие – нет… Чтобы наконец-то принес (П.Климкин - ИФ), показал нам эту инвентаризацию и ревизию", - сказала А.Гопко.

Ранее народный депутат Украины Светлана Залищук сообщила, что МИД Украины подготовил предложения о выходе страны из органов СНГ и денонсации договора о дружбе с РФ. "Министр Павел Климкин на нашем комитете по иностранным делам анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента относительно выхода из органов СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничеств и партнерстве между Украиной и Россией", - сообщила С.Залищук.

Она отметила, что на вопрос, когда можно ожидать подобных действий, министр сообщил, что решение остается за главой государства.

Позже спикер МИД Украины Марьяна Беца сообщила, что Министерство подготовило предложения и анализ по приостановке или денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с РФ, а также проводит анализ соглашений в рамках СНГ.

"Относительно договора: МИД Украины подготовило предложения и анализ относительно возможной полной или частичной приостановки договора или денонсации. Мы подготовили разные опции. Окончательное решение буде приниматься президентом", - сказала она.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против). Верховная Рада ратифицировала договор 14 января 1998 года, Госдума – 25 декабря 1998 года. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года (с момента обмена ратификационными грамотами).

Согласно статье 40 договора, он заключен сроком на десять лет. Действие договора автоматически продлевается на следующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода. Срок отсчета первого десятилетнего периода начинался с даты вступления договора в силу (с 1 апреля 1999 года) и заканчивался 1 апреля 2009 года. Тогда ни одна из сторон не изъявила желания о прекращении действия договора до 1 октября 2008 года, поэтому его действие автоматически продолжилось на следующий десятилетний период.

Согласно Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.