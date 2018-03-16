В парламенте Украины проходит день крымскотатарской кухни

В столовых и кафе Верховной Рады Украины проходит день крымскотатарской кухни, сообщает первый вице- спикер Верховная Рада Ирина Геращенко

"Сегодня в знак солидарности с крымскими татарами, крымчанами, украинцами, которые остаются в оккупации в Крыму, в украинском парламенте проходит день крымскотатарской кухни. Во всех буфетах парламента сегодня презентуют крымскотатарскую кухню", - проинформировала И. Геращенко на заседании парламента в пятницу.