Политика

10:13 16.03.2018

У Рады осталась неделя для отмены е-декларирования для антикоррупционеров - Шимкив

У Рады осталась неделя для отмены е-декларирования для антикоррупционеров - Шимкив

 У Верховной Рады Украины осталась одна неделя, чтобы отменить обязательное заполнение электронных деклараций для антикоррупционных активистов, сообщил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив.

"Осталась одна неделя для отмены электронных деклараций для антикоррупционных активистов и решения проблем электронного декларирования наблюдательных советов государственных предприятий и иностранцев. Реальных опций не много: законопроект №6674 (за основу и в целом с учетом замечаний Венецианской комиссии), или законопроект №6271 (за основу и в целом), но с добавлением изменений, по электронному декларированию членами наблюдательных советов и нерезидентами", - написал Д.Шимкив на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Кроме того, по его словам можно внести соответствующие поправки, касающиеся вопросов е-декларирования для общественных организаций и членов наблюдательных советов госпредприятий, в другие проекты законов, которые уже находятся на этапе второго чтения, или вообще отсрочить прошлогодние поправки "для решения вопроса политически".

"Реально – это лишь два дня на следующей неделе. Альтернатива – позор страны в международной среде с 1 апреля", - отметил замглавы Администрации президента.

Как сообщалось, Верховная Рада 23 марта 2017 года одобрила законопроект №6172, которым освободила военнослужащих рядовых, сержантов и младших офицеров от обязанности подавать е-декларации, но обязала подавать е-декларации антикоррупционеров (руководителей или членов высшего органа управления общественных объединений, которые занимаются деятельностью по противодействию коррупции), членов общественных советов при государственных органах, кандидатов на выборные должности.

Президент Украины Петр Порошенко 10 июля 2017 года внес в парламент пакет законопроектов относительно ограничения е-декларирования для антикоррупционных общественных организаций.

17 октября заместитель главы администрации президента Украины Дмитрий Шимкив констатировал, что на данный момент среди народных депутатов нет поддержки президентских законопроектов о публичной отчетности общественных организаций, предусматривающих отмену электронного декларирования для членов антикоррупционых неправительственных гражданских организаций.

26 февраля 2018 года руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов сообщил, что фракция БПП призывает народных депутатов к результативному голосованию по президентским законопроектам об отмене электронного декларирования общественных организаций (ОО) №6675 и №6674.

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