США будут проводить чрезвычайно жесткую линию в отношении России, пока она не изменит свое поведение
В Вашингтоне ставят жесткость отношения к России в зависимость от "поведения Москвы".
"США будут проводить чрезвычайно жесткую линию в отношении России, пока она не изменит свое поведение", - сказала представитель Белого дома Сара Сандерс в четверг.
"В частности сегодня вы видели новые санкции в отношении России", - отметила она.
При этом С.Сандерс отметила, что "России решать - играть хорошую или плохую роль".
"В прошлом президент говорил, что мы можем бороться вместе с мировыми угрозами", - подчеркнула она.