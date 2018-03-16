США будут проводить чрезвычайно жесткую линию в отношении России, пока она не изменит свое поведение

В Вашингтоне ставят жесткость отношения к России в зависимость от "поведения Москвы".

"США будут проводить чрезвычайно жесткую линию в отношении России, пока она не изменит свое поведение", - сказала представитель Белого дома Сара Сандерс в четверг.

"В частности сегодня вы видели новые санкции в отношении России", - отметила она.

При этом С.Сандерс отметила, что "России решать - играть хорошую или плохую роль".

"В прошлом президент говорил, что мы можем бороться вместе с мировыми угрозами", - подчеркнула она.