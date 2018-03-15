Россия начала конфликт в Украине, а теперь она должна сделать все чтобы его завершить

Россия должна предпринять необходимые меры для завершения конфликта в Украине, до тех пор санкции будут сохранены, заявила представитель США в ООН Келли Керри.

"Россия несет ответственность за нападение на двух людей в Великобритании с использованием военного нервно-паралитического вещества, незаконные опасные дистабилизирующие действия России в Украине, в Сирии и в других странах нельзя отделить от тревожных событий в Украине. Мы по прежнему поддерживаем суверенитет Украины. Санкции в ответ на действия в Украине будут продолжены пока Россия не вернет полный контроль над полуостровом Украине. Россия начала конфликт в Украине, а теперь она должна совершить все чтобы его завершить", - заявила представитель США выступая на заседании Совета безопасности ООН по ситуации в аннексированном Крыму в четверг.

Она также отметила, что несмотря на то, что Россия отрицает присутствие своих военных на Донбассе, были задокументированные факты присутствия российских военных там. "Нет сомнений что Россия там присутствует, нет сомнений какие у них намерения. Конфликт продолжает разгораться", - добавила она.

Представитель США также отметила, что инициатива с миротворцами на Донбассе должны быть поддержана Россией в Совбезе ООН для того чтобы такая инициатива заработала. "Пока США продолжат оказывать давление на Москву, чтобы она вывела свои войска и вооружения из Украины, до тех пор пока Россия не покажет, что готова предпринять какие-то шаги для урегулирования кризиса нет смысла обсуждать даже малейшее послабление санкции", - подчеркнула К.Керри.