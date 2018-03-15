Политика

21:57 15.03.2018

Зеркаль в Совбезе ООН: Необходимо наращивать санкции

Зеркаль в Совбезе ООН: Необходимо наращивать санкции

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль призвала усилить международные санкции против Россия, учитывая ситуацию в аннексированном Крыму.

"Необходимо наращивать существующие многосторонние и двусторонние санкции, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о ситуациях с правами человека в АР Крым и г.Севастополь (Украина) должны быть поддержаны и послужить дорожной картой для снятия оккупации", - сказала Е.Зеркаль выступая на заседании Совета безопасности ООН по ситуации в аннексированном Крыму в четверг.

Замминистра проинформировала о милитаризации оккупированного полуострова.

"Россия развернула второй батальон ЗРК С-400 "Триумф" в Крыму, а первый батальон был развернут там весной прошлого года. Эта система может сбивать самолеты, дроны, крылатые баллистические ракеты радиусом до 400 км, иными словами Москва преобразует Крым в огромную военную базу с сухопутным, воздушным и морским компонентами и использует это как площадку для своих военных интервенций в другие места. Сирия является свежим примером", - рассказал Е.Зеркаль.

Она напомнила о продолжающихся репрессиях по отношениям к украинцам, в частности крымским татарам.

"Российские оккупационные силы не ограничиваются преследованием отдельных физических лиц, притесняют активистов Меджлиса, представителей легитимного представительского органа крымских татар. Запугивают и изгоняют его членов", - рассказала замминистра.

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