Политика

20:25 15.03.2018

Порошенко приветствует новые санкции США против Кремля

Порошенко приветствует новые санкции США против Кремля

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал введение США новых санкций против России.

"Каждый противоправный и нелегитимный акт Кремля, будь то в Крыму, на Донбассе или в Солсбери, будут и в дальнейшем получать наш солидарный, решительный и твердый ответ по обе стороны Атлантики", - написал П.Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

Президент Украины отметил, что вмешательство во внутренние дела суверенных государств, включая избирательные процессы, стало для Москвы уже рутинным делом.

"Украина вполне ощутила на себе эту российскую манию. Поднимая ставки пустых надежд на свою безнаказанность, Москва переходит от замаскированных кибер-нападений к организации избирательных фарсов в оккупированном украинском Крыму", - добавил П.Порошенко.

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