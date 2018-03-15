Политика

17:42 15.03.2018

Денисова видит одним из ключевых приоритетов на посту омбудсмена работу по освобождению украинских заложников

Денисова видит одним из ключевых приоритетов на посту омбудсмена работу по освобождению украинских заложников

Назначенная уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова определила одним из главных своих приоритетов работу по освобождению украинских пленных и заложников на оккупированных территориях и защиту прав людей, которые проживают на этих территориях.

"На сегодняшний день страна находится в состоянии войны. И сейчас среди нас никто не защищен, и мы можем потерять право на жизнь. Я думаю, что в первую очередь нужно продолжить тот путь, который реализовывался в Офисе омбудсмена по освобождению пленных и защите тех людей, которые сейчас живут на оккупированных территориях", - сказала она журналистам в четверг в парламенте после своего избрания омбудсменом.

Л.Денисова отметила, что принятый Верховной Радой закон о восстановлении суверенитета Украины на Донбассе четко определяет соответствующие полномочия омбудсмена, и Офис уполномоченного по правам человек проводит в соответствии с законом мониторинг соблюдения этих прав на оккупированных территориях.

"Я думаю, что вместе с международными организациями буду работать как в своем родном Крыму, так и на оккупированном Донбассе", - отметила она.

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