Политика

17:27 15.03.2018

Глава Минфина США объяснил новые санкции в отношении РФ "пагубной киберактивностью" Москвы

Глава Минфина США объяснил новые санкции в отношении РФ "пагубной киберактивностью" Москвы

Расширение списка санкций США в отношении России призвано противостоять "пагубной российской активности в киберпространстве", - говорится в коммюнике американского Минфина, которое приурочено к публикации санкционного списка.

 

"Администрация (США) противостоит пагубной российской киберактивности, включая попытки вмешательства в выборы в США, разрушительные кибератаки, а также посягательства, целью которых является критическая инфраструктура", - приводятся в коммюнике слова главы Минфина Стивена Мнучина.

"Эти санкции являются частью более масштабных усилий, направленных против злонамеренных атак, исходящих из России", - добавил С.Мнучин.

"Минфин намерен вводить дополнительные санкции на основании информации разведсообщества (США) для того, чтобы призвать чиновников российского правительства и олигархов к ответу за их дестабилизирующую деятельность, усложняя для них доступ к финансовой системе США", - отмечается в документе.

Ранее в четверг Минфин США добавил в санкционные списки, имеющие отношение к России, 14 физических лиц и одну организацию, применив таким образом новый закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

В частности, санкции введены против санкт-петербургского Агентства интернет-исследований, сотрудники которого, по версии американской стороны, пытались оказать влияние на выборы в США в 2016 году: Сергей Афанасьев, Джейхун Насими Оглы Асланов, Анна Богачева, Мария Бовда, Роберт Бовда, Михаил Бурчик, Михаил Быстров, Инна Каверзина, Александра Крылова, Григорий Молчанов, Вадим Подкопаев, Сергей Полозов, Глеб Васильченко, Владимир Венков.

В санкционный список включены лица и структуры, в отношении которых санкции были введены ранее, в частности против ФСБ, ряда высокопоставленных сотрудников ГРУ. В списке фигурирует Евгений Пригожин и принадлежащие ему компании Concord Catering и Concord Management.

Среди включенных в новый санкционный список фигурируют руководитель ГРУ Игорь Коробов, его первые заместители Владимир Алексеев и Игорь Костюков, заместитель начальника ГРУ Сергей Гизунов. В отношении некоторых из них санкции уже вводились ранее.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Минфин США расширил санкционный список в отношении РФ

Глава МИД Турции отложил визит в США после объявления об отставке Тиллерсона

США согласны с Великобританией в вопросе о причастности РФ к отравлению Скрипаля

МИД подготовил предложения по приостановке или денонсации договора о дружбе с РФ

В результате высылки российских дипломатов состав посольства РФ в Лондоне сократится на 40%

Лондон может замораживать российские госактивы, усилит контроль за гражданами РФ на границе – Мэй

Горбулин считает некорректными "пугающие мир" заявления Кремля о появлении в РФ новой стратегической ракеты

Британия замораживает контакты с РФ на высоком уровне и отзывает приглашение Лаврова в Лондон

Лондон готовится выслать "значительное" количество российских дипломатов

За отравлением Скрипаля, скорее всего, стоит Россия, тема может войти в повестку саммита ЕС - Туск

ПОСЛЕДНЕЕ

Денисова видит одним из ключевых приоритетов на посту омбудсмена работу по освобождению украинских заложников

Денисова уже написала заявление о приостановке членства в "Народном фронте"

Премьер Словакии ушел в отставку

Рада назначила омбудсменом Людмилу Денисову

Кандидат от БПП на пост омбудсмена снял свою кандидатуру

Кандидат от БПП на омбудсмена намерен снять свою кандидатуру, если голосование будет открытым

Лидеры США, Великобритании, Франции и ФРГ заявили, что лишь РФ могла быть причастна к отравлению Скрипаля

НАТО доверяет оценкам Британии по инциденту с отравлением Скрипаля

Нацбанк обещает Раде в случае поддержки ряда законов возобновить кредитование банками экономики с 2019г

"Самопомич" не поддержит кандидатуры Смолия и Денисовой на должности главы НБУ и омбудсмена

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА