Политика

14:18 15.03.2018

Нацбанк обещает Раде в случае поддержки ряда законов возобновить кредитование банками экономики с 2019г

Нацбанк обещает Раде в случае поддержки ряда законов возобновить кредитование банками экономики с 2019г

Возобновление кредитования реального сектора экономики является одним из главных приоритетов Национального банка Украины (НБУ), однако для этого необходима поддержка Верховной Рады, заявил и.о. главы НБУ Яков Смолий.

"Нам нужно как можно быстрее возобновить кредитование реального сектора экономики. Более 80 млрд грн может быть направлено в экономику", – сказал он, выступая в парламенте, который рассматривает вопрос его назначения главой НБУ.

Я.Смолий отметил, что для этого необходимо принять уже внесенные в Раду законопроекты о защите прав кредиторов и управлении задолженностью, что поможет расчистить портфель плохих кредитов.

"В случае принятия этих законопроектов уже в следующем году можно возобновить кредитование", – сказал кандидат на пост главы Нацбанка.

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Интерфакс-Украина
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