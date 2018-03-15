Политика

12:16 15.03.2018

Украина готова обменять более 20 задержанных на Донбассе россиян на заключенных в РФ украинцев

Украина готова обменять более 20 задержанных на Донбассе россиян на заключенных в РФ украинцев

В Украине осуждено более двух десятков граждан РФ, задержанных на Донбассе за участие в незаконных вооруженных формированиях, Киев готов их обменять на граждан Украины, содержащихся в тюрьмах на территории РФ, заявляет первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Ирина Геращенко.

"Относительно вопроса освобождения заложников, то украинская сторона еще раз напомнила российским участникам группы, что на Донбассе задержано и осуждено более двадцати россиян-"настамнетов". Мы готовы передать их РФ в обмен на освобождение пленников Кремля, удерживаемых в тюрьмах РФ, и выступаем за активизацию этого процесса", - написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Facebook в четверг по итогам заседания ТКГ в Минске, прошедшем в среду.

"Также готовы ко всем здравым компромиссам ради освобождения наших военных и гражданских из тюрем на оккупированных территориях. В этом вопросе прогресса, к сожалению, невзирая на все наши усилия ускорить дежурную волну освобождения, пока что нет", - добавила первый вице-спикер Рады.

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