Суд обязал Нацполицию открыть уголовное производство в отношении нардепа Павла Костенко

12 марта Деснянский районный суд города Киева обязал Национальную полицию Украины открыть уголовное производство в отношении депутата Верховной Рады (фракция «Самопомощь») Павла Костенко за умышленное невыполнение решения суда, вступившего в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Летом прошлого года коллегия Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел отказала в удовлетворении кассационной жалобы Костенко и оставила в силе решение Деснянского районного суда, подтвержденное апелляционным судом города Киева. Эти вердикты обязали депутата публично опровергнуть неправдивые обвинения в якобы осуществлении ICU «спекулятивных операций с ОВГЗ».

Суды трех инстанций установили, что группа ICU не имела отношения ни к одной из сделок, приписанных ей Павлом Костенко, и обязали его опровергнуть распространенную им недостоверную информацию тем же способом, которым она была распространена. Однако народный депутат проигнорировал все вердикты суда, за что в декабре прошлого года исполнительной службой Деснянского района Киева на него был наложен штраф в 1700 грн. 18 января сумма этого штрафа по той же причине была удвоена.

Согласно статье 382 Уголовного кодекса Украины, умышленное неисполнение должностным лицом приговора, решения, определения, постановления суда, вступивших в законную силу, или препятствование их исполнению наказывается штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Те же действия, совершенные должностным лицом, занимающим ответственное или особо ответственное положение наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет

Напомним, ранее группа ICU в рамках досудебного урегулирования споров также направила народному депутату Сергею Лещенко (фракция БПП) и телеканалу «1+1» требования об опровержении распространенной ими в январе-феврале 2018 года недостоверной информации об ICU. В случае их отказа удовлетворить требования ICU, группа будет отстаивать свою позицию в суде. ICU также готовит исковое заявление в суд к представителям «Института права и общества» Юрия Кармазина с требованием опровержения распространенной ими ложной информации о группе.