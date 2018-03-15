Политика

11:27 15.03.2018

Совбез ООН в четверг обсудит ситуацию в оккупированном Крыму

Совбез ООН в четверг обсудит ситуацию в оккупированном Крыму

В четверг, 15 марта, состоится закрытое заседание Совета безопасности ООН (формат Appia) по ситуации в оккупированном Крыму.

Как сообщается на странице Министерства иностранных дел Украины в соцсети Twitter в четверг, заседание пройдет по инициативе Киева.

"В четверг по инициативе Украины Совбез ООН проведет заседание в формате Appia по ситуации в оккупированном Крыму. Начало в 21.00 по киевскому времени", - говорится в сообщении.

Заседания членов Совбеза ООН по формуле Appia - неформальные конфиденциальные встречи, организуемые членом или членами Совбеза с целью проводить в частном порядке открытый обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок и с участием лиц, которых было бы полезно заслушать и которым они хотели бы что-то сообщить.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

МИД Украины протестует в связи с визитом Путина в Крым 14 марта

МИД подготовил предложения по приостановке или денонсации договора о дружбе с РФ

Порошенко расценил поездку Путина в Крым как опасную провокацию

В аннексированном Крыму не могут проходить правомочные выборы РФ – президент Австрии

Украина готова увеличить свое участие в миротворческих миссиях ООН – Порошенко

Глава МИД Франции посетит Украину

Климкин призвал жителей Крыма не голосовать и не помогать в организации выборов президента РФ

Могерини: Крым и Донбасс- это Украина, проживающие там люди – украинцы

ЕС не признает аннексию Крыма Россией и осудит выборы президента РФ на территории полуострова – Могерини

Крымские татары не будут принимать участие в выборах президента РФ 18 марта – Чубаров

ПОСЛЕДНЕЕ

"Самопомич" не поддержит кандидатуры Смолия и Денисовой на должности главы НБУ и омбудсмена

Украина готова обменять более 20 задержанных на Донбассе россиян на заключенных в РФ украинцев

Савченко исключили из комитета по нацбезопасности

Рада лишила неприкосновенности Бакулина

Генпрокурор внесет представление на задержание и арест Савченко

Савченко готова взять Рубана на поруки

Суд обязал Нацполицию открыть уголовное производство в отношении нардепа Павла Костенко

Полторак указал в е-декларации более 951 тыс. грн доходов за 2017 год

Рада приступила к рассмотрению вопроса снятия неприкосновенности с Бакулина

В БПП нет уверенности, что в четверг Рада рассмотрит кадровые вопросы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА