Политика

10:39 15.03.2018

Рада приступила к рассмотрению вопроса снятия неприкосновенности с Бакулина

Рада приступила к рассмотрению вопроса снятия неприкосновенности с Бакулина

Верховная Рада приступила к рассмотрению представлений генерального прокурора Украины о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Евгения Бакулина.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", с трибуны парламента выступает генпрокурор Юрий Луценко, который рассказывает о сути уголовного производства, в котором фигурирует Е.Бакулин.

Е.Бакулин в 2007 году, а также с 2010 по 2014 годы занимал должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Как сообщил ранее Ю.Луценко, Генпрокуратура расследует уголовное производство по ст.255 (создание преступной организации), ст.191 (хищение), ст.209 (отмывание средств и другим статьям, и досудебным следствием установлено, что Е.Бакулин, вероятно, принимал участие в преступной организации бывшего президента Украины Виктора Януковича, спланировал и организовал незаконное завладение денежными средствами НАК "Нафтогаз Украина" в сумме 449 млн 963 тыс. 820 грн через организацию фиктивной процедуры тендерной закупки буровых установок (так называемых "вышек Бойко").

16 февраля 2018 года генпрокурор Ю.Луценко проинформировал о подписании им представления в Раду о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения Е.Бакулину и направлении документа в парламент.

Ю.Луценко также сообщил, что Е.Бакулин находится за пределами Украины и длительное время не появляется ни на заседании Верховной Рады, ни в Украине вообще. "Следствие в настоящее время не может установить его местонахождение", - отметил генпрокурор.

12 марта комитет Верховной Рады по вопросам регламента признал мотивированным и обоснованным представление генпрокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Е.Бакулина. Кроме того, представления генпрокурора на дачу согласия Рады на задержание и арест Е.Бакулина комитет счел законными и принял во внимание обоснования Генпрокуратуры. По соответствующим представлениям комитет утвердил соответствующие выводы и направил их руководству парламента.

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