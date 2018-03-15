В БПП нет уверенности, что в четверг Рада рассмотрит кадровые вопросы

В Верховной Раде пока не договорились о голосованиях по ряду кадровых вопросов, которые запланированы были на четверг, 15 марта, заявляют во фракции "Блок Петра Порошенко".

Отвечая на вопрос журналистов, будут ли в четверг народные депутаты голосовать за кадровые вопросы, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко сказал: "Я не знаю. На эту минуту скорее нет, чем да".

По его словам, в настоящее время продолжаются консультации.

"Если мы выйдем на результат, вся страна это увидит. Если не выйдем – то у нас есть законы, есть чем заниматься в Верховной Раде кроме кадровых вопросов", - сказал А.Гончаренко.

Как сообщалось, в повестке дня парламента на четверг, которая опубликована на сайте Верховной Рады, стоят, в частности, вопросы назначения членов Счетной палаты, омбудсмена, главы Национального банка, а также лишение неприкосновенности с народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Евгения Бакулина.