Политика

10:18 15.03.2018

Глава МИД Турции отложил визит в США после объявления об отставке Тиллерсона

Визит главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Вашингтон, назначенный на 19 марта, отложен, сообщает газета "Дейли Сабах" со ссылкой на пресс-службу министерства.

Дата, на которую переносится визит, не называется.

Сообщение о переносе визита появилось после того как во вторник президент США Дональд Трамп снял Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря США и предложил на этот пост кандидатуру действующего директора ЦРУ Майка Помпео.

М.Чавушоглу в Вашингтоне должен был провести переговоры с Р.Тиллерсоном. На встрече планировалось обсудить выход из Манбиджа в Сирии боевиков "Курдских сил самообороны". Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о необходимости проведения военной операции в Манбидже и Идлибе.

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