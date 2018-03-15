Политика

09:50 15.03.2018

Сайдик констатирует уменьшение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе

Сайдик констатирует уменьшение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе

Специальный представитель ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик подчеркивает, что в последнее время удалось значительно сократить количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

"…за последнее время удалось значительно сократить среднее число нарушений режима прекращения огня до одного из самых низких уровней в течение последних двух лет. В текущем году также удалось добиться существенного уменьшения числа жертв среди гражданского населения – согласно предварительным данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, примерно в три раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - говорится в заявлении М.Сайдика, опубликованном на сайте ОБСЕ.

Он также проинформировал о темах, обсуждаемых в рамках работы подгрупп Трехсторонней контактной группы в Минске 14 марта. Так, рабочая группа по безопасности обсудила дальнейшее соблюдение режима прекращения огня и общую ситуацию в зоне конфликта. Участники подчеркнули, что для успешного обеспечения режима тишины необходимо неукоснительное соблюдение ранее согласованных принципов, в частности, отказ от наступательных действий и разведывательных операций; отвод тяжелого вооружения, особенно из населенных пунктов; обеспечение безопасности гражданской инфраструктуры.

Экономическая рабочая группа рассмотрела вопрос восстановления и обеспечения мобильной связи Vodafone-Ukraine на территории ОРДО и ОРЛО.

"Участники рабочей группы продолжили рассмотрение вопросов водоснабжения в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса", погашения задолженностей бывшим сотрудникам "Украинской железной дороги" в ОРДО и ОРЛО, а также возврата железнодорожных вагонов, на сегодняшний день находящихся на неподконтрольной правительству Украины территории", - отметил М.Сайдик.

В свою очередь, рабочая группа по гуманитарным вопросам продолжила обсуждение темы обмена удерживаемыми.

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